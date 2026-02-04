Offerte Sky
Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Kharkiv

Mondo

Attacchi russi con droni hanno colpito le città di Zaporizhzhia e Kharkiv, dove un edificio residenziale è stato danneggiato e sono intervenuti i vigili del fuoco. Kiev riferisce di una nuova ondata notturna di droni e missili sulla città. Il presidente Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver sfruttato la tregua energetica per intensificare gli attacchi.

