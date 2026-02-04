Trump contro Kaitlan Collins (CNN): "La peggior giornalista"

“Sai, sei la peggior giornalista. Non c'è da stupirsi che la CNN non abbia ascolti a causa di persone come te”, ha risposto Trump alla giornalista Kaitlan Collins dopo una domanda sulla pubblicazione degli Epstein Files. “Non credo di averti mai visto sorridere. Sai perché non sorride? Perché sa che non sta dicendo la verità e dovrebbero vergognarsi”, ha continuato il presidente.