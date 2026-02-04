“Sai, sei la peggior giornalista. Non c'è da stupirsi che la CNN non abbia ascolti a causa di persone come te”, ha risposto Trump alla giornalista Kaitlan Collins dopo una domanda sulla pubblicazione degli Epstein Files. “Non credo di averti mai visto sorridere. Sai perché non sorride? Perché sa che non sta dicendo la verità e dovrebbero vergognarsi”, ha continuato il presidente.
Prossimi video
Gaza, primi rientri dopo la riapertura del valico di Rafah
Mondo
Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Kharkiv
Mondo
Trump contro Kaitlan Collins (CNN): "La peggior giornalista"
Mondo
Papa: "fare di tutto per scongiurare corsa ad armamenti che minaccia pace"
Mondo
Florida, influencer coperto di Iguane stordite dal freddo
Mondo
Stati Uniti, casa in riva al mare crolla per il maltempo
Mondo
Caracas, manifestazione per la liberazione di Maduro
Mondo