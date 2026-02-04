Offerte Sky
New York, strade ghiacciate per ondata di freddo record

Mondo

A East Quogue, vicino New York, un drone ha ripreso le strade e il paesaggio innevato in seguito a un’ondata di freddo record. Secondo il National Weather Service diverse zone della città hanno raggiunto temperature "ben al di sotto della norma".

