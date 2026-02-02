Come ogni 2 febbraio, in America si celebra il “Giorno della Marmotta”. Quest’anno, brutte notizie per gli Stati Uniti: ci saranno altre sei settimane di inverno. La previsione è arrivata da Pnuxsutawney Phil, la celebre marmotta che, secondo la tradizione, determina quanto durerà ancora l’inverno e quando comincerà la primavera

Phil, come ogni anno, è uscita dalla sua accogliente tana a Gobbler's Knob, in Pennsylvania, e ha visto la sua ombra, il che significa che ci si aspetta un inverno ancora lungo. Il Punxsutawney Groundhog Club afferma infatti che quando Phil, uscendo dalla tana, non vede la sua ombra, significa che la primavera arriverà presto. Quando invece la vede, ci saranno altre sei settimane di inverno.

Questa tradizione risale al XIX secolo, quando i coloni tedeschi in Pennsylvania importarono l’usanza europea di prevedere il tempo osservando il comportamento degli animali. Nella cittadina di Gobbler's Knob, diventata simbolo del folklore americano dal 1887, la cerimonia ha attirato migliaia di visitatori ad attendere il verdetto, nonostante le temperature vicino allo zero. Anche l'anno scorso la previsione era stata che l'inverno sarebbe durato ancora un mese e mezzo.