Guerra Ucraina, attacco russo contro Odessa: diversi feriti

La città di Odessa, in Ucraina, è stata bersaglio di numerosi droni russi, che hanno danneggiato le infrastrutture portuali della regione e diversi edifici residenziali. Un drone ha anche colpito il monastero ortodosso Uspensky provocando almeno tre feriti.
