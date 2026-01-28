Offerte Sky
Guerra Ucraina, attacco russo contro Odessa: diversi feriti

Mondo

La città di Odessa, in Ucraina, è stata bersaglio di numerosi droni russi, che hanno danneggiato le infrastrutture portuali della regione e diversi edifici residenziali. Un drone ha anche colpito il monastero ortodosso Uspensky provocando almeno tre feriti.

