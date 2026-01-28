Minneapolis, deputata aggredita durante incontro pubblico

La deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar è stata aggredita durante un incontro pubblico a Minneapolis contro la repressione anti-immigrazione. Un uomo di 55 anni le ha spruzzato addosso una sostanza non identificata ed è stato arrestato. Omar non ha riportato conseguenze e ha parlato di resilienza davanti ai presenti. Donald Trump ha definito Omar un’impostora, sostenendo senza prove che l’aggressione sarebbe stata organizzata da lei stessa.
