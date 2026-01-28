Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Corea del Sud, condanna per corruzione all’ex first lady

Mondo

Un tribunale sudcoreano ha condannato Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per aver accettato tangenti. I giudici hanno ritenuto provati favori politici in cambio di regali da esponenti della Chiesa dell’Unificazione. Kim, moglie dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, è stata invece assolta dalle accuse di manipolazione di titoli e violazione delle leggi sui fondi politici. La sentenza può essere impugnata dalla difesa o dai pubblici ministeri.

Prossimi video

La comunità di Minneapolis sorveglia le scuole della città

Mondo

Sky Tg24 Mondo, il Giorno della Memoria negli appelli dei sopravvissuti

Mondo

Minnesota, Trump: proviamo ad allentare un po' la tensione

Mondo

Medioriente, novità sui due carabinieri minacciati, intanto Teheran convoca l'ambasciatrice italiana

Mondo

Giorno memoria, direttore Cdec: aumentano atti antisemitismo

Mondo

Zelda, testimone nazismo: "Finché posso racconto olocausto"

Mondo