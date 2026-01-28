Corea del Sud, condanna per corruzione all’ex first lady

Un tribunale sudcoreano ha condannato Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per aver accettato tangenti. I giudici hanno ritenuto provati favori politici in cambio di regali da esponenti della Chiesa dell’Unificazione. Kim, moglie dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, è stata invece assolta dalle accuse di manipolazione di titoli e violazione delle leggi sui fondi politici. La sentenza può essere impugnata dalla difesa o dai pubblici ministeri.