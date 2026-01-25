Usa, forti nevicate dal Tennessee all’Oklahoma: in 100mila senza luce

Più di venti Stati del centro, sud e est degli Stati Uniti hanno attivato ieri i protocolli di emergenza a causa dell’enorme fronte che sta causando gelate e importanti precipitazioni di nevischio e neve che, insieme alle basse temperature previste nei prossimi giorni, fanno temere per le infrastrutture di base. La grande tempesta invernale che colpirà due terzi del territorio nazionale si sta spostando verso est attraverso il Paese e alcune zone degli stati dell’Oklahoma, del Kansas, dell’Arkansas e del Texas sono già gravemente colpite oggi dalla neve e dal nevischio, che dovrebbe presto raggiungere le zone più a est, tra cui la città più popolata del Paese, New York.

Secondo il sito web specializzato poweroutage.us, più di 47.000 famiglie sono senza elettricità in Texas, il secondo stato più popoloso del paese, che ha già subito gravi blackout a causa di un’altra tempesta nel 2021, e altre 52.000 in Louisiana.I portali di monitoraggio aereo mostrano anche migliaia di voli cancellati, circa 4.000 ieri e più di 8.000 oggi. Si prevede che nelle prime ore di oggi il fronte, che alcuni esperti hanno definito la più grande tempesta mai registrata negli Stati Uniti, raggiungerà con abbondanti nevicate la regione dell’Atlantico centrale, dove si trovano gli stati di New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidentale e Virginia, oltre alla capitale Washington D.C., e gli Stati della Carolina del Nord e del Sud, nel sud-est.Nel corso della giornata di domenica la tempesta, causata da un vortice polare esteso o spostato, si sposterà in direzione nord-est verso la regione del New England. Molta neve e freddo.

Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede possibili accumuli di neve e ghiaccio a New York tra i 7 e i 17 centimetri e temperature minime di -9 gradi Celsius, mentre in città come Baltimora, Filadelfia o Washington si prevedono precipitazioni leggermente inferiori e temperature leggermente meno rigide. Tuttavia, si prevede che le temperature scenderanno ulteriormente dopo il passaggio del fronte, con minime previste a New York tra lunedì e mercoledì di -4 gradi (-15 gradi Celsius percepiti). Questa situazione è particolarmente preoccupante per la possibilità che le strade e altre comunicazioni e servizi di base rimangano inutilizzabili a causa del ghiaccio.Molti distretti scolastici del sud del Paese hanno già annunciato che lunedì non ci saranno lezioni, giorno in cui è stato anche annunciato che gli uffici federali saranno chiusi a Washington D.C.

Il presidente Donald Trump ha scritto sui social media di aver approvato dichiarazioni di emergenza federale per Tennessee, Georgia, Carolina del Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virginia Occidentale.Sia lui che Noem hanno sottolineato che il governo federale degli Stati Uniti sta collaborando con l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) e gli Stati per garantire la sicurezza.Il segretario alla Sicurezza Nazionale ha spiegato che da due giorni è attivo il Centro Nazionale di Coordinamento della Risposta a Washington e che la FEMA ha già preparato forniture di emergenza in diversi punti del Paese .