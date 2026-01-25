Offerte Sky
India, incendio in un negozio a Hyderabad: vittime

Mondo

Un incendio ha distrutto un negozio di mobili a Hyderabad, in India, intrappolando cinque guardiani nel seminterrato. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 20 ore per domare le fiamme, recuperando tutti i corpi

