India, incendio in un negozio a Hyderabad: vittime

Un incendio ha distrutto un negozio di mobili a Hyderabad, in India, intrappolando cinque guardiani nel seminterrato. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 20 ore per domare le fiamme, recuperando tutti i corpi
Prossimi video
Minneapolis, padre vittima: nessuno risponde alle nostre domande
Mondo
Minneapolis, cronaca di una escalation tra ICE, proteste e sparatorie
Mondo
Usa, forti nevicate dal Tennessee all’Oklahoma: in 100mila senza luce
Mondo
A Minneapolis Agenti ICE uccidono un uomo durante l’arresto per Trump sono patrioti
Mondo
Albania, in migliaia a Tirana per proteste antigovernative
Mondo
Russia e Ucraina concludono i colloqui negli Emirati Arabi Uniti senza annunciare accordi concreti
Mondo
Blackout Groenlandia, Nuuk al buio a causa dei forti venti
Mondo