Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran

Mondo

In Iran continuano le manifestazioni contro il regime, nate per la crisi economica e diventate richieste di cambio politico. Il flusso di informazioni è stato limitato da un blackout di Internet iniziato l’8 gennaio. Il 12 gennaio alcune restrizioni sono state allentate, permettendo ai media di diffondere video delle proteste a Teheran, in zona Hafte Tir. L’ong HRANA parla di 572 morti, mentre il governo non fornisce dati ufficiali e accusa interferenze straniere.

