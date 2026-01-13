Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran

In Iran continuano le manifestazioni contro il regime, nate per la crisi economica e diventate richieste di cambio politico. Il flusso di informazioni è stato limitato da un blackout di Internet iniziato l’8 gennaio. Il 12 gennaio alcune restrizioni sono state allentate, permettendo ai media di diffondere video delle proteste a Teheran, in zona Hafte Tir. L’ong HRANA parla di 572 morti, mentre il governo non fornisce dati ufficiali e accusa interferenze straniere.
