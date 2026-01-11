Offerte Sky
Iran, nuove proteste nel Paese: decine di vittime

Mondo

In Iran continuano le proteste antigovernative che da diversi giorni dilagano in tutto il Paese in risposta all’aumento dell'inflazione. Secondo le ong locali le autorità hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando almeno 65 vittime. “Pronti ad aiutare i manifestanti che lottano per la libertà”, ha dichiarato il presidente statunitense Trump.

