Iran, nuove proteste nel Paese: decine di vittime

In Iran continuano le proteste antigovernative che da diversi giorni dilagano in tutto il Paese in risposta all’aumento dell'inflazione. Secondo le ong locali le autorità hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando almeno 65 vittime. “Pronti ad aiutare i manifestanti che lottano per la libertà”, ha dichiarato il presidente statunitense Trump.
Prossimi video
Migliaia in strada a Minneapolis, protestano contro l'Ice
Mondo
Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
Mondo
Minneapolis, i cittadini scendono in piazza per protestare
Mondo
Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman
Mondo
Iran, continuano proteste contro regime: pesante repressione
Mondo
Crisi Venezuela, liberi Gasperin e Pilieri, atteso Trentini
Mondo
Strage Svizzera, il Comune chiede scusa per l'accaduto
Mondo