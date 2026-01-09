Proteste Iran, blackout di Internet in tutto il Paese

In Iran è stato segnalato un blackout di Internet a livello nazionale, mentre il Paese continua ad essere scosso dalle proteste antigovernative. Per il dodicesimo giorno, infatti, anche in queste ore molti manifestanti stanno protestando a Teheran. Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani. Secondo quanto riportato da fonti locali, due membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane sono stati uccisi in uno scontro con "elementi separatisti" nella città di Kermanshah, nell'Iran occidentale.
