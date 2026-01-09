Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Proteste Iran, blackout di Internet in tutto il Paese

Mondo

In Iran è stato segnalato un blackout di Internet a livello nazionale, mentre il Paese continua ad essere scosso dalle proteste antigovernative. Per il dodicesimo giorno, infatti, anche in queste ore molti manifestanti stanno protestando a Teheran. Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani. Secondo quanto riportato da fonti locali, due membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane sono stati uccisi in uno scontro con "elementi separatisti" nella città di Kermanshah, nell'Iran occidentale.

Prossimi video

Venezuela annuncia la liberazione di detenuti stranieri

Mondo

Sky Tg24 Mondo, le proteste contro il carovita in Iran

Mondo

Strage Svizzera, avvocato vittime: Non posso parlare

Mondo

Il Papa annuncia il nuovo concistoro per il 27 e 28 giugno

Mondo

Venezuela, ore di attesa e speranza per la sorte di Trentini

Mondo

Donna uccisa da ICE a Minneapolis, sale la tensione negli Usa

Mondo