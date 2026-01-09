Maltempo, alluvioni e neve paralizzano l’Europa

L’ondata di maltempo sta colpendo duramente diversi Paesi europei. In Albania il fiume Vjosa ha allagato villaggi tra Fier e Valona, distruggendo case e allevamenti. In Inghilterra la neve ha bloccato Wolverhampton, con disagi per pendolari e traffico. In Ungheria forti nevicate e gelo hanno fatto scattare l’allerta rossa, con trasporti in tilt e interventi d’emergenza.
