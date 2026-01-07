Mosca, le celebrazioni notturne del Natale ortodosso

Il patriarca ortodosso russo Kirill ha celebrato la divina liturgia ortodossa di Natale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Putin ha partecipato alla liturgia natalizia nella cattedrale di San Giorgio nella regione di Mosca
