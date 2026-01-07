Maltempo in Europa, forti nevicate in diversi Paesi

Una forte ondata di maltempo ha investito numerosi Paesi europei provocando ritardi nei mezzi pubblici e traffico nelle città. A Parigi una forte nevicata ha imbiancato la capitale francese, mentre Bruxelles è stata ricoperta da almeno 5 centimetri di neve.
