Maltempo in Europa, forti nevicate in diversi Paesi

Mondo

Una forte ondata di maltempo ha investito numerosi Paesi europei provocando ritardi nei mezzi pubblici e traffico nelle città. A Parigi una forte nevicata ha imbiancato la capitale francese, mentre Bruxelles è stata ricoperta da almeno 5 centimetri di neve.

