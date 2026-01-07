Offerte Sky
Kosovo, gravi inondazioni colpiscono il Paese

Mondo

In Kosovo gravi inondazioni hanno colpito ampie zone del Paese. In diverse regioni le piogge hanno anche provocato un'interruzione di corrente elettrica. Il Ministero dell'Istruzione ha ordinato la chiusura di tutte le scuole fino al 12 gennaio a causa del maltempo.

