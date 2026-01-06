Spagna, sfilata annuale dei re magi a Madrid

A Madrid, in Spagna, migliaia di persone hanno assistito alla sfilata annuale dei rei magi. Gli spettatori si sono radunati lungo il percorso del corteo nella speranza di ricevere le caramelle lanciate dagli artisti in maschera.
