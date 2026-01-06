Offerte Sky
Spagna, sfilata annuale dei re magi a Madrid

Mondo

A Madrid, in Spagna, migliaia di persone hanno assistito alla sfilata annuale dei rei magi. Gli spettatori si sono radunati lungo il percorso del corteo nella speranza di ricevere le caramelle lanciate dagli artisti in maschera.

