New York, Maduro a processo: proteste fuori dal tribunale

A New York l’ex presidente Maduro e la moglie sono comparsi in tribunale, dove si sono dichiarati non colpevoli per quattro capi d’accusa. In seguito all’arresto di Maduro, la vicepresidente Rodríguez è stata nominata presidente ad interim del Venezuela.
