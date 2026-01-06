Offerte Sky
New York, Maduro a processo: proteste fuori dal tribunale

Mondo

A New York l’ex presidente Maduro e la moglie sono comparsi in tribunale, dove si sono dichiarati non colpevoli per quattro capi d’accusa. In seguito all’arresto di Maduro, la vicepresidente Rodríguez è stata nominata presidente ad interim del Venezuela.

