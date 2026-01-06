Offerte Sky
Indonesia, proteste a Giacarta contro blitz Usa in Venezuela

Mondo

A Giacarta, Indonesia, centinaia di manifestanti hanno protestato contro l’operazione militare statunitense in Venezuela. L’azione ha portato alla cattura del presidente venezuelano, trasferito a New York per affrontare accuse di narcotraffico e crimini armati. I manifestanti hanno mostrato il loro dissenso con striscioni, slogan e bruciando poster del presidente Trump

