Giappone, terremoto di magnitudo 5.7 a Shimane

In Giappone si è verificato un terremoto di magnitudo 5.7 nella prefettura di Shimane. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso gli effetti della scossa all’interno di una centrale nucleare.
