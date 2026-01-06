Offerte Sky
Giappone, terremoto di magnitudo 5.7 a Shimane

Mondo

In Giappone si è verificato un terremoto di magnitudo 5.7 nella prefettura di Shimane. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso gli effetti della scossa all’interno di una centrale nucleare.

