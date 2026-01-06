Francia, Zelensky incontra Macron prima del summit a Parigi

Il 6 gennaio, a Parigi, Zelensky ha incontrato Macron prima del summit della “Coalizione dei Volenterosi”. La riunione ha definito impegni vincolanti per la sicurezza dell’Ucraina, dal supporto militare alle iniziative diplomatiche. Delegazioni europee e statunitensi hanno preso parte a incontri preparatori prima della sessione plenaria dei leader
Prossimi video
Spagna, sfilata annuale dei re magi a Madrid
Mondo
New York, Maduro a processo: proteste fuori dal tribunale
Mondo
Giappone, terremoto di magnitudo 5.7 a Shimane
Mondo
Papa Leone XIV: "Economia distorta cerca profitto da tutto"
Mondo
Maduro si dichiara non colpevole: sono stato rapito
Mondo
Delcy Rodriguez è nuova Presidente ad interim del Venezuela
Mondo
Crans-Montana, bilancio aggiornato e polemiche per indagini
Mondo