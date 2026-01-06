Francia, Zelensky incontra Macron prima del summit a Parigi

Il 6 gennaio, a Parigi, Zelensky ha incontrato Macron prima del summit della “Coalizione dei Volenterosi”. La riunione ha definito impegni vincolanti per la sicurezza dell’Ucraina, dal supporto militare alle iniziative diplomatiche. Delegazioni europee e statunitensi hanno preso parte a incontri preparatori prima della sessione plenaria dei leader