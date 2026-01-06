Offerte Sky
CES 2026 a Las Vegas, robotica e svolta IA

Mondo

A Las Vegas, negli Stati Uniti, il CES 2026 si svolge dal 6 al 9 gennaio. La fiera occupa 13 sedi e oltre 250 mila metri quadrati di esposizione. Le anteprime confermano l’intelligenza artificiale come asse centrale dello sviluppo tecnologico dei prossimi anni

