CES 2026 a Las Vegas, robotica e svolta IA

A Las Vegas, negli Stati Uniti, il CES 2026 si svolge dal 6 al 9 gennaio. La fiera occupa 13 sedi e oltre 250 mila metri quadrati di esposizione. Le anteprime confermano l’intelligenza artificiale come asse centrale dello sviluppo tecnologico dei prossimi anni
Prossimi video
Spagna, sfilata annuale dei re magi a Madrid
Mondo
New York, Maduro a processo: proteste fuori dal tribunale
Mondo
Giappone, terremoto di magnitudo 5.7 a Shimane
Mondo
Papa Leone XIV: "Economia distorta cerca profitto da tutto"
Mondo
Maduro si dichiara non colpevole: sono stato rapito
Mondo
Delcy Rodriguez è nuova Presidente ad interim del Venezuela
Mondo
Crans-Montana, bilancio aggiornato e polemiche per indagini
Mondo