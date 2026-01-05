Tokyo, record all'asta: tonno rosso da 2,8 milioni di euro

Un ristorante giapponese ha offerto circa 2,8 milioni di euro per un singolo tonno rosso al mercato ittico di Toyosu a Tokyo. Superato il record raggiunto nel 2019
