Tokyo, record all'asta: tonno rosso da 2,8 milioni di euro

Mondo

Un ristorante giapponese ha offerto circa 2,8 milioni di euro per un singolo tonno rosso al mercato ittico di Toyosu a Tokyo. Superato il record raggiunto nel 2019

