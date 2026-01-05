Paesi Bassi, le forti nevicate causano disagi ai trasporti

Forti nevicate hanno causato gravi disagi ai trasporti nei Paesi Bassi, con strade imbiancate, incidenti e ritardi diffusi. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare a casa, mentre centinaia di voli sono stati cancellati e i treni nell’area di Amsterdam sono stati sospesi. L’aeroporto di Schiphol ha annullato quasi 500 voli ed è rimasto chiuso agli arrivi fino all'ora di pranzo. Le nevicate sono previste per tutta la settimana