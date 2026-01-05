Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paesi Bassi, le forti nevicate causano disagi ai trasporti

Mondo

Forti nevicate hanno causato gravi disagi ai trasporti nei Paesi Bassi, con strade imbiancate, incidenti e ritardi diffusi. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare a casa, mentre centinaia di voli sono stati cancellati e i treni nell’area di Amsterdam sono stati sospesi. L’aeroporto di Schiphol ha annullato quasi 500 voli ed è rimasto chiuso agli arrivi fino all'ora di pranzo. Le nevicate sono previste per tutta la settimana

Prossimi video

Paesi Bassi, le forti nevicate causano disagi ai trasporti

Mondo

Venezuela, Maduro sale in elicottero a New York

Mondo

Venezuela, Maduro verso il tribunale

Mondo

Crisi Venezuela, Maduro scende da elicottero e sale su camionetta verso tribunale

Mondo

Venezuela, Maduro verso il tribunale di Manhattan

Mondo

Crans-Montana, arrivate a Linate le salme delle vittime italiane

Mondo