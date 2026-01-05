Forti nevicate hanno causato gravi disagi ai trasporti nei Paesi Bassi, con strade imbiancate, incidenti e ritardi diffusi. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare a casa, mentre centinaia di voli sono stati cancellati e i treni nell’area di Amsterdam sono stati sospesi. L’aeroporto di Schiphol ha annullato quasi 500 voli ed è rimasto chiuso agli arrivi fino all'ora di pranzo. Le nevicate sono previste per tutta la settimana
Prossimi video
Paesi Bassi, le forti nevicate causano disagi ai trasporti
Mondo
Venezuela, Maduro sale in elicottero a New York
Mondo
Venezuela, Maduro verso il tribunale
Mondo
Crisi Venezuela, Maduro scende da elicottero e sale su camionetta verso tribunale
Mondo
Venezuela, Maduro verso il tribunale di Manhattan
Mondo
Crans-Montana, arrivate a Linate le salme delle vittime italiane
Mondo
Tokyo, record all'asta: tonno rosso da 2,8 milioni di euro
Mondo