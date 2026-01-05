Maduro a New York per comparire davanti a un tribunale

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è arrivato a Manhattan all’alba per comparire in tribunale. Il trasferimento è avvenuto in elicottero, con una scorta militare e di polizia. Maduro è stato accompagnato dal molo a un veicolo blindato diretto al tribunale federale. In giornata dovrebbe affrontare accuse federali che includono narco-terrorismo, traffico di droga e riciclaggio.
