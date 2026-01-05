Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha respinto con fermezza le nuove dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di acquisire l’isola artica, ribadendo che il suo futuro spetta esclusivamente alla popolazione locale. Le parole arrivano mentre in Danimarca crescono le preoccupazioni dopo l’intervento militare statunitense in Venezuela, percepito come un precedente allarmante. Anche diversi Paesi europei e leader nordici hanno espresso sostegno a Copenaghen e all’autonomia groenlandese. La Groenlandia resta strategica per gli Stati Uniti per la difesa missilistica e le risorse minerarie, ma le autorità locali escludono qualsiasi ipotesi di annessione.