Crollo edificio a Gaza centrale: due vittime civili

Un edificio già danneggiato dalla guerra è crollato nella Striscia di Gaza centrale, causando la morte di due civili. La struttura era stata colpita durante il conflitto e alcune famiglie erano tornate ad abitarla per mancanza di alternative. Residenti e parenti delle vittime segnalano che molte abitazioni rimaste in piedi presentano gravi problemi di stabilità. Secondo le autorità sanitarie locali, gran parte del territorio risulta oggi difficilmente abitabile.