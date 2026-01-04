Crans-Montana, sei vittime italiane nel rogo di Capodanno

Sono confermati sei italiani morti nell’incendio scoppiano nel pub Le Constellation durante i festeggiamenti di capodanno. Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato. Indagati i due proprietari per omicidio colposo
