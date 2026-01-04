Blackout a Berlino, migliaia di case senza elettricità

Un incendio su un ponte del canale Teltow, nel sud-ovest di Berlino, ha danneggiato cavi dell’alta tensione causando un vasto blackout. Migliaia di abitazioni e numerose attività commerciali rischiano di restare senza corrente fino a dopo l’Epifania. I servizi di telefonia mobile e le linee fisse potrebbero subire disagi. Ospedali e strutture assistenziali della zona sono alimentati con generatori di emergenza. La polizia indaga sull’ipotesi di un incendio doloso nei pressi della centrale di Lichterfelde.