Venezuelani in piazza nel mondo dopo blitz Usa contro Maduro

Mondo

A Lima, in Perù, decine di venezuelani si sono radunati davanti all’ambasciata per festeggiare la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Scene simili in Spagna a Madrid, in un ristorante venezuelano, a Doral in Florida davanti a El Arepazo, e a Santiago del Cile. Il governo venezuelano ha dichiarato l’emergenza nazionale dopo gli attacchi, mentre Washington ha parlato di un’operazione diretta dalla capitale Usa. Si tratta del più forte intervento statunitense in America Latina dai tempi della crisi di Panama.

