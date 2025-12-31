Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mosca mostra drone ucraino diretto verso residenza di Putin

Mondo

La Russia insiste a incolpare Kiev per il presunto attacco alla residenza del presidente Putin e mostra il video di un drone presumibilmente diretto alla residenza dello zar nella regione di Novgorod. L’attentato “è stato deliberato, pianificato attentamente e attuato su più livelli", sostiene il generale russo Romanenkov

Prossimi video

Mosca diffonde video con drone di attacco a residenza Putin

Mondo

Germania, rapina in banca da almeno 30 milioni di euro a Natale

Mondo

Ucraina, bombardamento russo a Odessa: almeno 6 feriti

Mondo

Cambogia, liberati 18 soldati imprigionati in Thailandia

Mondo

Bolivia, scontri tra polizia e minatori a La Paz

Mondo

Perù, scontro treni a Machu Picchu: 1 morto e diversi feriti

Mondo