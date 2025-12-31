Mosca mostra drone ucraino diretto verso residenza di Putin

La Russia insiste a incolpare Kiev per il presunto attacco alla residenza del presidente Putin e mostra il video di un drone presumibilmente diretto alla residenza dello zar nella regione di Novgorod. L’attentato “è stato deliberato, pianificato attentamente e attuato su più livelli", sostiene il generale russo Romanenkov
Prossimi video
Mosca diffonde video con drone di attacco a residenza Putin
Mondo
Germania, rapina in banca da almeno 30 milioni di euro a Natale
Mondo
Ucraina, bombardamento russo a Odessa: almeno 6 feriti
Mondo
Cambogia, liberati 18 soldati imprigionati in Thailandia
Mondo
Bolivia, scontri tra polizia e minatori a La Paz
Mondo
Perù, scontro treni a Machu Picchu: 1 morto e diversi feriti
Mondo
Tregua a Gaza, nuova stretta di Israele agli interventi umanitari dell'ONU
Mondo