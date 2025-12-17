Un folto gruppo di bagnanti si è riunito sulla spiaggia di Bondi a Sydney per commemorare le vittime della sparatoria di domenica 14 dicembre
Prossimi video
Sydney, bagnanti commemorano le vittime di Bondi Beach
Mondo
Sky Tg24 Mondo, gli equilibri di Merz cancelliere d'Europa
Mondo
Mosca gela le speranze, verso il no al piano sull'Ucraina
Mondo
Vacilla l'accordo tra Ue e Mercosur: ecco perché
Mondo
Antartide, gara all'indietro all'Antarctic Ice Marathon
Mondo
Ucraina, attacco con drone russo a Zaporizhzhia: feriti
Mondo
Qatargate, il Parlamento Ue vota la revoca dell'immunità ad Alessandra Moretti
Mondo