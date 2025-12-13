Guerra Ucraina, attacco russo a Mykolaiv: almeno 5 feriti

In Ucraina l’esercito russo ha compiuto un attacco contro la città di Mykolaiv che ha provocato almeno 5 feriti. I soccorritori sono intervenuti per spegnere gli incendi ed evacuare i residenti dagli edifici danneggiati. Secondo il presidente Zelensky nel corso della notte la Russia ha lanciato oltre 450 droni e 30 missili contro l’Ucraina.
