Gaza City, attacco israeliano uccide comandante di Hamas

A Gaza City un bombardamento israeliano ha colpito un'auto che trasportava il comandante di Hamas Raed Saed. L’attacco ha provocato quattro morti e almeno sei feriti. Saed era a capo del battaglione di Hamas a Gaza City, uno dei più grandi e meglio equipaggiati del gruppo.
