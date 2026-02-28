Offerte Sky
Perù, stato di emergenza per pericolo frane

Mondo

A Chota, in Perù, le piogge torrenziali hanno provocato una frana lungo un pendio. Gli abitanti hanno registrato cedimento del terreno, che ha prodotto una rapida colata di fango, rocce e detriti verso valle.

