Perù, stato di emergenza per pericolo frane

A Chota, in Perù, le piogge torrenziali hanno provocato una frana lungo un pendio. Gli abitanti hanno registrato cedimento del terreno, che ha prodotto una rapida colata di fango, rocce e detriti verso valle.
