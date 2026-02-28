Offerte Sky
Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, esplosioni a Teheran

Mondo

Gli eserciti di Israele e Stati Uniti hanno avviato "un'operazione congiunta" contro l’Iran. “Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran”, ha dichiarato il presidente Trump. Nella capitale Teheran sono state registrate numerose esplosioni e missili in volo, mentre in tutto il Paese si è verificato un blackout quasi totale di Internet in seguito all’attacco.

