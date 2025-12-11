Trump Gold Card, visto accelerato con un milione di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione sta accettando le domande per la Trump Gold Card, un visto da 1 milione di dollari che, a suo dire, fornirà agli immigrati un percorso diretto verso la cittadinanza.
