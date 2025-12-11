Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oslo, la premio Nobel Machado torna in pubblico dopo 11 mesi

Mondo

La vincitrice del premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado è apparsa nella tarda serata di giovedì 11 dicembre sul balcone del Grand Hotel di Oslo, cantando l'inno nazionale del suo Paese e salutando i sostenitori in festa dopo essere fuggita segretamente dal Venezuela.

Prossimi video

Trump Gold Card, visto accelerato con un milione di dollari

Mondo

Oslo, la premio Nobel Machado torna in pubblico dopo 11 mesi

Mondo

Ucraina, Trump: ho scambiato parole forti con europei

Mondo

Trump sequestra una petroliera a largo delle coste venezuelane

Mondo

Afghanistan talebano, vite spezzate tra fame, oppio e guerra

Mondo

Ucraina, i contenuti del piano sulla stampa americana

Mondo