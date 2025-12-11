Oslo, la premio Nobel Machado torna in pubblico dopo 11 mesi

La vincitrice del premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado è apparsa nella tarda serata di giovedì 11 dicembre sul balcone del Grand Hotel di Oslo, cantando l'inno nazionale del suo Paese e salutando i sostenitori in festa dopo essere fuggita segretamente dal Venezuela.
