Germania, fuoriusciti 200mila litri petrolio da raffineria

Un incidente lungo l’oleodotto che collega il porto di Rostock alla raffineria PCK di Schwedt, a Uckermark (Brandeburgo), ha causato la fuoriuscita di circa 200.000 litri di petrolio. Sul posto sono intervenuti circa 100 operatori di emergenza per contenere e gestire la perdita. La raffineria PCK è un fornitore chiave di carburante per la regione di Berlino-Brandenburgo
