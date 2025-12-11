Argentina, a Buenos Aires la protesta operatori sanitari

Operatori sanitari argentini dell'ospedale pediatrico Garrahan e sostenitori dei diritti delle persone con disabilità si sono radunati nella Plaza de Mayo di Buenos Aires per chiedere al governo di stanziare fondi nel bilancio 2026 per due leggi di emergenza approvate dal Congresso ma ancora in attesa di attuazione
