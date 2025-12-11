Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Argentina, a Buenos Aires la protesta operatori sanitari

Mondo

Operatori sanitari argentini dell'ospedale pediatrico Garrahan e sostenitori dei diritti delle persone con disabilità si sono radunati nella Plaza de Mayo di Buenos Aires per chiedere al governo di stanziare fondi nel bilancio 2026 per due leggi di emergenza approvate dal Congresso ma ancora in attesa di attuazione

Prossimi video

La premio Nobel Machado a Oslo: per la pace serve la democrazia

Mondo

Gaza, Amnesty denuncia crimini contro umanità di Hamas

Mondo

Merz: non lasciamo che l'Europa sia divisa da nessuno

Mondo

Bulgaria, in migliaia protestano in piazza contro il governo

Mondo

Premio Nobel per la pace: l'intervento di Maria Corina Machado a Oslo

Mondo

Usa, ipotesi account social su Esta, critiche e dubbi

Mondo