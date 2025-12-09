Sisma 7.5 in Giappone, evacuate 90.000 persone

Un forte terremoto ha colpito il nord del Giappone, spingendo migliaia di persone a lasciare le proprie case mentre le autorità valutavano il rischio tsunami. Le scosse sono state avvertite in diverse prefetture, ma non si registrano danni gravi
