San Paolo, rubate opere di Matisse e Portinari: un arrestato

A Sao Paolo la polizia ha fermato un uomo sospettato del furto di opere di Matisse e Portinari alla Biblioteca Mario de Andrade. Le autorità cercano il secondo autore e coinvolgono Interpol per bloccare la vendita internazionale dei pezzi rubati
