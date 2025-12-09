Offerte Sky
San Paolo, rubate opere di Matisse e Portinari: un arrestato

Mondo

A Sao Paolo la polizia ha fermato un uomo sospettato del furto di opere di Matisse e Portinari alla Biblioteca Mario de Andrade. Le autorità cercano il secondo autore e coinvolgono Interpol per bloccare la vendita internazionale dei pezzi rubati

