Patrimonio Unesco, cucina italiana verso il riconoscimento

Il 10 dicembre è attesa la decisione finale dell’Unesco sull’inserimento della cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La candidatura, avviata nel marzo 2023 dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, valorizza la cucina come rituale sociale e identitario. Il governo ha definito la tradizione gastronomica italiana un mosaico di culture regionali. L’Unesco ha già riconosciuto tradizioni culinarie di Francia, Messico, Corea del Sud e Giappone.
