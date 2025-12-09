Patrimonio Unesco, cucina italiana verso il riconoscimento

Il 10 dicembre è attesa la decisione finale dell’Unesco sull’inserimento della cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La candidatura, avviata nel marzo 2023 dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, valorizza la cucina come rituale sociale e identitario. Il governo ha definito la tradizione gastronomica italiana un mosaico di culture regionali. L’Unesco ha già riconosciuto tradizioni culinarie di Francia, Messico, Corea del Sud e Giappone.