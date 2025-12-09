Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Patrimonio Unesco, cucina italiana verso il riconoscimento

Mondo

Il 10 dicembre è attesa la decisione finale dell’Unesco sull’inserimento della cucina italiana tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La candidatura, avviata nel marzo 2023 dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, valorizza la cucina come rituale sociale e identitario. Il governo ha definito la tradizione gastronomica italiana un mosaico di culture regionali. L’Unesco ha già riconosciuto tradizioni culinarie di Francia, Messico, Corea del Sud e Giappone.

Prossimi video

Patrimonio Unesco, cucina italiana verso il riconoscimento

Mondo

Atene, vigili del fuoco si calano vestiti da Babbo Natale

Mondo

Oslo pronta per la cerimonia del Nobel per la Pace

Mondo

Timeline, gli sviluppi della guerra in Ucraina

Mondo

Indonesia, incendio in ufficio a Giacarta: decine di morti

Mondo

Thailandia, numerose case colpite dall'esercito cambogiano

Mondo