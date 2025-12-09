Papa Leone XIV incontra Zelensky per pace in Ucraina

Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma
