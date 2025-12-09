Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone XIV incontra Zelensky per pace in Ucraina

Mondo

Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma

Prossimi video

Papa Leone XIV incontra Zelensky per pace in Ucraina

Mondo

Migranti, ok dell'Ue a rimpatri veloci e lista Paesi sicuri

Mondo

San Paolo, rubate opere di Matisse e Portinari: un arrestato

Mondo

Ecuador, minori uccisi dopo fermo militare: proteste

Mondo

Sisma 7.5 in Giappone, evacuate 90.000 persone

Mondo

Guerra Cambogia Thailandia, distrutto complesso al confine

Mondo