Oslo pronta per la cerimonia del Nobel per la Pace

Il 10 dicembre Oslo ospiterà la cerimonia del Premio Nobel per la Pace, con la città già allestita tra striscioni e arrivo degli ospiti. Resta incerta la presenza della vincitrice 2025 Maria Corina Machado, premiata per la sua lotta contro la dittatura in Venezuela. Una conferenza stampa prevista per il 9 dicembre è stata rinviata senza nuova data. Machado vive in clandestinità dopo essere stata esclusa dalle elezioni presidenziali dalle autorità venezuelane.

