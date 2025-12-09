Il 10 dicembre Oslo ospiterà la cerimonia del Premio Nobel per la Pace, con la città già allestita tra striscioni e arrivo degli ospiti. Resta incerta la presenza della vincitrice 2025 Maria Corina Machado, premiata per la sua lotta contro la dittatura in Venezuela. Una conferenza stampa prevista per il 9 dicembre è stata rinviata senza nuova data. Machado vive in clandestinità dopo essere stata esclusa dalle elezioni presidenziali dalle autorità venezuelane.
Prossimi video
Patrimonio Unesco, cucina italiana verso il riconoscimento
Mondo
Atene, vigili del fuoco si calano vestiti da Babbo Natale
Mondo
Oslo pronta per la cerimonia del Nobel per la Pace
Mondo
Timeline, gli sviluppi della guerra in Ucraina
Mondo
Indonesia, incendio in ufficio a Giacarta: decine di morti
Mondo
Thailandia, numerose case colpite dall'esercito cambogiano
Mondo
Timeline, il viaggio di Zelensky a Roma
Mondo