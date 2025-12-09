Indonesia, incendio in ufficio a Giacarta: decine di morti

Il 9 dicembre un incendio è scoppiato in un edificio di sette piani nel centro di Giacarta, in Indonesia. Le autorità parlano di decine di vittime, con le ricerche ancora in corso tra le macerie. Le fiamme si sarebbero propagate dal primo piano mentre alcuni dipendenti erano presenti per la pausa pranzo. L’edificio ospitava uffici di una società attiva nel settore dei droni.