Guerra Cambogia Thailandia, distrutto complesso al confine

Mondo

L'esercito thailandese ha condotto un'operazione con carri armati per distruggere un complesso sul lato cambogiano del confine. La struttura colpita si trova a Sra Ngue, nella provincia di Banteay Meanchey, di fronte al punto di facilitazione degli scambi commerciali tra i due Paesi.

