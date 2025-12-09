Ecuador, minori uccisi dopo fermo militare: proteste

In Ecuador cresce la rabbia per i quattro bambini scomparsi dopo un fermo militare e ritrovati uccisi vicino a una base dell’esercito. Le famiglie accusano i soldati di torture e chiedono che venga fatta giustizia nel processo in corso
