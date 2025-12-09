Offerte Sky
Atene, vigili del fuoco si calano vestiti da Babbo Natale

Mondo

L’8 dicembre ad Atene i vigili del fuoco si sono calati dal tetto con le corde per consegnare doni ai bambini ricoverati in un ospedale oncologico. L’iniziativa si è svolta al centro Marianna Vardinogianni ELPIDA, specializzato nelle cure pediatriche. Alcuni pompieri sono scesi sui balconi delle stanze, mentre uno, travestito da Babbo Natale, è arrivato con l’autoscala. L’azione ha portato un momento di sollievo e gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

