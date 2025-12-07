Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, incendio in discoteca nello Stato di Goa: 25 morti

Mondo

In India, nello stato di Goa, un incendio è divampato all’interno di una discoteca provocando 25 morti. Tra le vittime si trovano almeno 4 turisti e 14 membri dello staff del locale. Le autorità hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e recuperare i corpi.

Prossimi video

Hawaii, vulcano Kilauea erutta dall’alba al tramonto

Mondo

Alluvioni Indonesia, autorità ripuliscono città dai detriti

Mondo

India, incendio in discoteca nello Stato di Goa: 25 morti

Mondo

Dopo la multa milionaria al social X, Musk attacca l'UE: va abolita dice

Mondo

Sicurezza nazionale Usa, Kallas: siamo i principali alleati

Mondo

Ucraina, lunedì a Londra incontro Zelensky,Starmer, Macron, Merz

Mondo