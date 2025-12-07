India, incendio in discoteca nello Stato di Goa: 25 morti

In India, nello stato di Goa, un incendio è divampato all’interno di una discoteca provocando 25 morti. Tra le vittime si trovano almeno 4 turisti e 14 membri dello staff del locale. Le autorità hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e recuperare i corpi.
